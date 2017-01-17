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Bogdan Stancu Bursaspor'da

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Stancu’yu 2,5 yıllığına kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 15:43
Bogdan Stancu Bursaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, Gençlerbirliği’nde kadro dışı bırakılan Rumen oyuncu Stancu’yu kadrosuna kattı. Kulübün ikinci başkanı Ali Ademoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Stancu’yu 2,5 yıllığına kadromuza kattık. Gençlerbirliği Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 750 bin Euro bonservis ücretinde anlaşma sağladık. Kendisi eşyalarını topladı ve Bursa’ya doğru yola çıktı. Yetişirse Akhisar Belediyespor ile oynayacağımız kupa maçımızı da tribünden izleyecek. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur. 29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda saat:17:45’da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek."

EuroAkhisar BelediyesporTürkiyeGençlerbirliği


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