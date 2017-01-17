Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aziz Yıldırım'a ağır ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adanaspor maçı sonrasındaki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a toplamda 130 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Spor / 17 Ocak 2017 Salı 15:27
Aziz Yıldırım'a ağır ceza

İşte PFDK kararları...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.01.2017 tarih ve 43 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BURSASPOR Kulübü yöneticisi HAKAN DİNÇTÜRK'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

Av. E. Polat YILMAZ
PFDK Başkanı

PfdkDisiplin KuruluFenerbahçe BaşkanıZiraat Türkiye KupasıAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar