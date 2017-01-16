Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yasin Öztekin yeniden kadroda

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında oynayacağı Elazığspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Affedilen Yasin Öztekin de kadroda yer aldı.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 14:41
Yasin Öztekin yeniden kadroda

Sarı-kırmızılılar, Elazığspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bugün saat 14.30'da özel uçakla Elazığ'a giderek, kampa girecek. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Elazığspor maçı kamp kadrosuna alınan futbolcular şöyle:

“Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.”


Yasin ÖztekinGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar