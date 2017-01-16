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Schalke 04'ten Medipol Başakşehir'e

Medipol Başakşehir, Schalke 04’den transfer edilen Junior Caiçara ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 15:07
Schalke 04'ten Medipol Başakşehir'e

Süper Lig’de namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin de en hareketli takımları arasında yer alıyor. Gençlerbirliği’nden İrfan Can Kahveci ve İsviçre ekibi FC Wil’den Egemen Korkmaz’ı kadrosuna katan lacivert-turunculu ekip, son olarak Bundesliga takımlarından Schalke 04’ün Brezilyalı defans oyuncusu Junior Caiçara’yı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Vekili Çağatay Kalkancı’nın katıldığı törenle 27 yaşındaki oyuncunun kendisini 3,5 yıllığına Başakşehir’e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir’de 80 numaralı formayı giyecek.

CAIÇARA HAKKINDA

Caiçara, kariyerine Brezilya’nın Santo Andre takımında başlayıp sırasıyla, Bulgar ekibi Ludogarets, Portekiz ekibi Gil Vicente ve son olarak Alman Schalke 04 takımlarının formasını giydi. Junior Caiçara, toplamda oynadığı 240 maçta 5 gol ve 31 asist yaptı.

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