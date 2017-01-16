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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye eleştiri

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 00:07
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye eleştiri

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe, Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'nin 2-2'lik beraberliğini Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'daki yorumlarından önemli kesitler:

'YA DEVAM, YA BYE BYE'

'Fenerbahçe önümüzdeki hafta Başakşehir maçına çıkacak. Ya 'bye-bye' diyecek ya da bu işte olabilirim maçına çıkacak.'

'CEPTE GÖRÜYORLARDI'

'Herkes Başakşehir maçına odaklandı. Futbolcusu, yönetimi, oyuncusu ve en kötüsü teknik direktörüyle. Adanaspor maçında 3 puanı cepte gördüler.'

'BEĞENMEDİĞİNİZ GALATASARAY'

'Şu anda görünen tabloya bakıyoruz. Beğenmediğimiz Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü Fenerbahçe. Beğenmediğimiz derken mecazi anlamda söylüyorum. Kamuoyunda beğenilmiyor çünkü Galatasaray'ın futbolu.'

'ADVOCAAT'IN ARAYIŞINDA EKSİK OLAN'

'10 bin küsür seyirci yazıyordu. Fenerbahçe dediğim gibi Başakşehir'e o kadar odaklandı ki. Oyuncusu ve en kötüsü teknik direktörüyle. Advocaat'ı biz sistem teknik direktörü olarak gördük.

Arayış yapıyordu ve Konyaspor maçından sonra bir şablon belirledi. Bu şablon genelde tuttu. Ancak şunu hesaplamalıydı, geniş alanda önde oynamak zorunda olduğum maçlarda rakip takımın çıkışlarını nasıl engellerim? Yapamadı bunu Fenerbahçe.'

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