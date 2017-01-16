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Quaresma'dan Şenol Güneş'e şok hareket

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'la oynadığı mücadelede oyundan alınan Ricardo Quaresma, hocası Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Portekizli yıldız, teknik direktörünün önünden geçerken eldivenlerini çıkartıp, fırlattı.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 21:38
Quaresma'dan Şenol Güneş'e şok hareket

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'la oynadığı mücadelede Ricardo Quaresma, teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

69. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan futbolcu, sahadan çıkarken eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlattı.

İşte Quaresma'nın Şenol Güneş'e verdiği tepki;


Ricardo Quaresma yedek kulübesine sinirli bir şekilde geldi.


Portekizli yıldız Şenol Güneş'in önüne gelince çıkarttığı eldivenleri, tecrübeli teknik adamın önüne fırlattı.


Ricardo Quaresma'nın bu hareketini görmezden gelen Şenol Güneş, futbolcularını yönlendirmeye devam etti.

Başkent'ten 2 gol çıktı

OsmanlısporŞenol GüneşRicardo QuaresmaTolgay ArslanBeşiktaş


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