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Garry Rodrigues tam not aldı

Garry Rodrigues, forma giydiği ilk maçta göz doldurdu.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 09:42
Garry Rodrigues tam not aldı

Forma giydiği ilk maçta fırtına gibi oynayan Garry Rodrigues, Yunanları pişman etti.

G.Saray'ın PAOK'tan 3.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Hollandalı için Larissa kulübünün sahibi ilginç ifadeler kullandı. Alexis Kouglas, övgü yağdırdığı 26 yaşındaki futbolcu hakkında 'Eğer Rodrigues Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon euro'ya giderdi. PAOK'ta forma giydiği için ucuza gitti. O kesinlikle Avrupa'da önemli bir yıldız olabilecek kapasitede' diye konuştu.

Konya maçında 46'da oyuna giren Rodrigues, 1 asist, 1 şut, 2 kez adam geçme ve %92.3 pas isabeti ile otoritelerden tam not aldı.



BU NE YA; NEYMAR MISIN!
Rodrigues, taraftarları mest etti. Sosyal medyada oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları:

-G.Saray yanlışlıkla müthiş bir yetenek bulmuş.
-Garry Rodrigues diye aldık adam Speedy Gonzalez çıktı.
-İlk görüşte aşka inanır mısın Rodrigues.
-Atatürk yaşasaydı 'Sporcunun Rodrigues gibi olanını severim' derdi.
-Rodrigues sen muazzam bir anafikirsin.
-Garry Rodrigues sen Allah'ın bir lütfusun.
-Olası bir Rodrigues-Bruma uyumu tüylerimin şimdiden tiken tiken olmasına sebep oluyor.
-Bu ne ya; Neymar mısın!
-Rodrigues seni tanımak istiyorum yiğidim..

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