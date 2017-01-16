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Birinci Lig ekibi Hamit Altıntop'u açıkladı!

Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 18:56
Birinci Lig ekibi Hamit Altıntop'u açıkladı!

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Beyaz, Altıntop transferinin en geç yarın netleşeceğini açıkladı.

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Görüşmelerin devam etiğini belirten Beyaz, en geç yarın netleşecek olan bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını açıkları.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımdaki eksikleri çok iyi bildiklerini bu mevkilere alınacak oyuncular ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Elmastaş, Hamit Altıntop dahil üç futbolcuyu Denizlispor ile yapacakları maça kadar imza attırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

DenizlisporHamit AltıntopBandırmasporGalatasaray


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