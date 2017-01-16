Başkent'ten 2 gol çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u Talisca ve Cenk Tosun'un golüyle 2-0 mağlup etti ve zirve takibini devam ettirdi.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın işareti ile karşılaşma başladı.



Karşılaşmadaki ilk atak ev sahibi Osmanlıspor'dan geldi. Sağ kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Umar Aminu'nun getirdiği top Beşiktaş ce zasahası içinde boşta kaldı, Siyah-beyazlı oyuncular topu güçlükle uzaklaştırdı.







8. dakikada hızlı hücuma çıkan Anderson Talisca, rakibi Koray Altınay tarafından düşürüldü ve hakem Ali Palabıyık Koray'a sarı kart gösterdi.



14. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo kafayla topu ortaya çevirdi ve Cenk Tosun meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Talisca golle geri döndü!



20. dakikada hılzı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın pasında Anderson Talisca, ceza sahası dışından ayak içiyle topu tam köşeye bıraktı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu en son sakatlandığı Gençlerbirliği maçında gol atmıştı.







Karşılaşmanın ilk 30 dakikası geride kalırken topa daha çok sahip olan ve pozisyon bulan ekip konuk takım Beşiktaş oldu. Kanatlardan ve göbekten talisca ile etkili pozisyonlar üreten Beşiktaş oyuna hükmetti.



34. dakikada Quaresma rakibinden topu kaptı ve Beşiktaş'ı hızla atağa çıkardı. Portekizli yıldızın ceza sahasına girmeden dışarıya çıkarttığı topa yeni transfer Ryan Babel'in vuruşu üstten auta gitti.



42. dakikada Ricardo Quaresma, rakibi Muhammed Bayır'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.



İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısı başladı ve henüz 1 dakika dolmadan Beşiktaş'ta Marcelo sarı kart gördü.







Aminu net golü kaçırdı!



49. dakikada gelişen osmanlıspor atağında Pierre Webo'nun ceza sahasına çevirdiği topta Aminu'nun kaleye yakın mesafeden vuruşu dışarı gitti. Bu, Osmanlıspor'un mücadeledeki en net pozisyonuydu.



52. dakikada Osmanlıspor'da muhammed Bayır sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Muhammed'in yerine oyuna Aykut Demir girdi.



55. dakikada Numan Çürüksu'nun Cenk Tosun'a yapmış olduğu sert faul sonrası hakem Ali Palabıyık sarı kartını çıkardı.



61. dakikada Beşiktaş iki pozisyondan yararlanamadı. Önce Quaresma'nın ortasında Cenk'ten iyi bir kafa vuruşu gelmedi, sonrasında baskı ile topu kapan Quaresma'nın şutu direk dibinden auta gitti.







63. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine ise Alman futbolcu Andreas Beck oyuna dahil oldu.



64. dakikada da Osmanlıspor'da Koray Altınay oyundan çıktı ve yerine Lawal girdi.



İkinci yarıda daha etkin taraf Osmanlıspor oldu. Başkent ekibi Webo ve Aminu ile etkili pozisyonlar üretmeye çalıştı. 69. dakikada Adam Maher'İn uzaktan şutu auta gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı oyundan aldı ve yerine Tolgay Arslan'ı dahil etti.



Talisca yine denedi!



71. dakikada mücadeledeki tek golün sahibi Talisca yine uzaktan bir şut denedi ancak bu sefer top direk dibinden auta gitti.



75. dakikada Osmanlıspor, son uyncu değişikliğini de kullandı ve Maher oyundan çıkarken yerine Delarge girdi. Beşiktaş'ta da 79. dakikada yeni transfer Ryan Babel sakatlandı ve yerine Kerim Frei oyuna girdi.







1 dakikada 3 gol kaçtı!



80. dakikada Beşiktaş aynı dakika içinde 3 gol birden kaçırdı. Osmanlıspor'da Karcemarskas Önce Kerim Frei'ın sonra Tolgay'ın şutunu çıkardı, dönen topta Talisca'nın vuruşunu Karcemarskas yine kurtardı ve Beşiktaş bir türlü 2. golü bulamadı.



Regattinn harika vurdu, Fabri müthiş çıkardı



87. dakikada Osmanlıspor, Beşiktaş kalesinde baskıyı iyice artırdı. Regattin'in uzaktan harika şutunu kaleci Fabri aynı güzellikte kornere çeldi ve takımının gol yemesini engelledi.



Cenk bu kez attı!



90+3 dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ceza sahası içinde şık hareketlerle rakibini geçti ve topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.



90 dakika sonunda Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı ve zirve takibin devam ettirdi.



