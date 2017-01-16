Başkent'te ikinci yarı maçta tek gol var!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk oluyor.



Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.



Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 1



Canlı Anlatım...



72'Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

71'Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

70'Beşiktaş'ta Quaresma yerini Tolgay'a bıraktı.

69'Gelişen Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

68'Vaclav Prochazka serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Osmanlısporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

67'Talisca orta sahada Mehmet'e faul yaptı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

66'Osmanlıspor tehlikeli geldi. Umar Aminu topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Maher'e pasını verdi. Maher kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla aştı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

65'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

64'Bu kez Osmanlıspor'da oyuncu değişikliği yaşanıyor. Koray çıktı. Lawal oyuna dahil oldu.

63'Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan çıktı. Andreas Beck oyuna girdi.

62'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

61'Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu Karcemarskas'ta kaldı. Sonrasında ön alanda pres yapan Beşiktaşlı futbolcular topu kazandı. Devam eden pozisyonda Quaresma'nın ceza sahası içinden çektiği şut üstten dışarıya gitti.

60'Quaresma serbest vuruşta savunmanın arkasına koşu yapan Babel'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

59'Quaresma orta alanda Aykut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

58'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

57'Regattin savunmanın arkasına sarkan Umar'ı topla buluşturdu ancak Umar yine ofsayt pozisyonunda.

56'Adriano serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

55'Cenk'e sert bir müdahalede bulunan Numan sarı kart gördü. Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

54'Gelişen Osmanlıspor atağında Umar, Avdija Vrsajevic'in pasıyla sağ kanatta topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

53'Osmanlıspor'da sakatlanan Muhammed çıktı. Onun yerine Aykut oyuna dahil oldu.

53'Muhammed sedyeyle kenara getirildi. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor.

52'Muhammed Quaresma ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

48'Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Vaclav Prochazka Cenk'ten önce kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.

47'Regattin serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu kaleci Fabri'de kaldı.

46'Marcelo Mehmet'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Osmanlıspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.



45'Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Webo karşıladı.

45'Quaresma savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Karcemarskas kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

45'Regattin'in kullandığı serbest vuruşta Gökhan ön direkte topu karşıladı.

45'Regattin sağ kanatta yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Pozisyonun ardından Avdija Vrsajevic ve kaleci Fabri sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

44'Osmanlıspor tehlikeli geldi. Mehmet sağ kanattan ceza sahasına giren Avdija Vrsajevic'i topla buluşturdu. Vrsajevic kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda araya Tosic girdi ve tehlikeyi önledi.

44'Vaclav Prochazka Koray'a yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ilerde hareketlenen Webo'yu düşündü ancak Beşiktaş savunması araya girdi.

43'Muhammed Quaresma'nın müdahalesinin ardından yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

42'Quaresma Muhammed'e sert bir şekilde faul yaptı ve ardından sarı kart gördü.

41'Regattin sol kanatta hareketlenen Webo'yu topla buluşturdu. Webo'nun ortasında Fabri kalesini terk ederek rahat bir şekilde topu kontrol etti.

39'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

38'Beşiktaş'ta serbest vuruş için Quaresma topu arkasına geçti.

37'Ryan Babel, Avdija Vrsajevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

36'Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Quaresma'yı topla buluşturamadı.

35'Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı. Osmanlıspor sol kanattan korner kullanacak.

34'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Babel'e pasını verdi. Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

33'Beşiktaş bu dakikalarda tüm hatlarıyla topun arkasında.

32'Osmanlıspor bu dakikalarda çok adamla baskı kurmaya çalışıyor. Beşiktaş ise kaptığı toplarla kontra atak yapmaya çalışıyor.

31'Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Regattin bir kez daha orta yaptı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

30'Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı orta Tosic'e çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım sağ kanattan korner kullanacak.

29'Muhammed savunmanın arkasına koşu yapan Webo'yu topla buluşturmak istedi ancak Gökhan zamanında araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

28'Topla oynama oranları: Osmanlıspor %46 Beşiktaş %54

27'Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed sol kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

26'Ryan Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasının önündeki Talisca'ya pasını vermek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

25'Osmanlısporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24'Regattin Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

23'Gelişen Osmanlıspor atağında Koray ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleye yönelmedi ve taca çıktı.

22'Koray'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

22'Osmanlıspor'da Regattin orta alanda yerde kaldı. Osmanlıspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

21'Osmanlıspor oyuna yeniden başladı.

20'Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Talisca ceza sahası dışından şık pleaseyle topu ağlara gönderdi.

20'GOL!

19'Gökhan Gönül sağ kanatta topla buluştuktan sonra önünde hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Muhammed zamanında araya girdi.

18'Beşiktaş'ta bu kez Avdija Vrsajevic ile ikili mücadeleye giren Cenk yerde kaldı ancak Cenk sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

17'Beşiktaş'ta Marcelo kendi ceza sahasının önünde kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

16'Mehmet serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda Fabri rahat bir biçimde topu kontrol etti.

15'Hava topu mücadelesinde Marcelo Maher'e faul yaptı. Bu kez Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

14'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafayla indirdiği topta Cenk topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

13'Adriano Cenk'i topla buluşturmak isterken top Mehmet'in eline çarptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12'Osmanlıspor'da Umar Aminu ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

11'Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Talisca'yı düşündü ancak top Talisca'nın arkasında kaldı.

10'Numan sağ kanattan hareketlenen Avdija Vrsajevic'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

9'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

8'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'ya faul yapan Koray sarı kart gördü. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

7'Beşiktaş savunmasından gönderilen uzun pasta topu alan Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

7'Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

6'Talisca orta sahada Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında zeminin de etkisiyle iki takım da pas yapmakta zorlanıyor.

4'Koray'ın serbest vuruşta ileriye doğru gönderdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

3'Orta sahada Koray Atiba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

2'Bu kez Beşiktaş Quaresma ile sağ kanattan gelmek istedi. Onun ortası Muhammed'ten geri döndü.

1'Gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



OSMANLISPOR: Karcemarkskas, Vrsajevic-Numan-Prochazka-Muhammed, Mehmet, Maher-Lawal-Regttin-Aminu, Webo.



BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Hutchinson, Oğuzhan - Quaresma, Talisca, Babel - Cenk Tosun



