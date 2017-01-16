Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aziz Yıldırım'dan şok hareket

Beyaz Tv muhabiri Devrim Zengi, Aziz Yıldırım'ın hakemlerin soyunma odasına indiğini açıkladı.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 00:43
Aziz Yıldırım'dan şok hareket
Video için tıklayın

Fenerbahçe'nin Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bir anda gündem oldu.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda hakemlere ve federasyona ağır eleştirilerde bulundu. Yıldırım, özellikle Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltıyı gündeme getirdi.

Bu açıklamaların yankıları sürerken Aziz Yıldırım'ın maçın devre arasında hakemlerin soyunma odasına indiği ortaya çıktı.

HAKEMLER KAPIYI AÇMADI

Konuya ilişkin özel bilgiler paylaşan Beyaz Futbol muhabiri Devrim Zengi 'Aziz Yıldırım uzun süredir soyunma odasına inmiyordu. Bugün 2-1'lik ilk yarı skorunun ardından soyunma odasına indiğini, maçın hakemi Serkan Çınar ve yardımcılarına, çok sert bir şekilde bağırdığı, hakem odasının kapısına kadar gittiği ama hakemlerin kapıyı açmadığını öğrendik.' diye konuştu.

RAPORDA YER ALACAK

Hakemlerin güvenlik görevlerini çağırdığını belirten Zengi ' Maçın gözlemcisinin bu olayı gördüğü ve bu olayı raporuna yazacağı söyleniyor. Bu olayı bir kaç kişiye de teğit ettirdik. Başkan Aziz Yıldırım kesin olarak soyunma odasına indi. Özellikle De Souza'ya verilmeyen penaltının ardından çıldırdığı hakemlere çok sert tepkiler gösterdiği, yanındaki yöneticilerin sakinleştirdiğini öğrendik. Hakemlerin güvenlik görevlilerinden yardım istemesi üzerine, Yıldırım'ın o bölgeden uzaklaştırıldığı haberlerini aldık.' dedi.



Aziz Yıldırım: Artık yeter

Fenerbahçe BaşkanıFenerbahçeBeyaz FutbolSerkan ÇınarAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar