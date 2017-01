Aziz Yıldırım: Artık yeter

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 berabere biten Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:



'Adanaspor'u tebrik ediyorum, hak ettiler, puan aldılar. Biz de yenebilirdik, onlar da yenebilirdi, 2-2 bitti. Bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar. Böyle profesyonellik olmaz. Seyirci geliyor, gelebildiği kadarıyla. Soğuk altında Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bekliyorlar. Oyuncular bunun idrakında değiller, birkaç tanesi hariç. İki üç tanesi gayet iyi oynadı, onları tebrik ediyorum. Esas mesele bu değil.'



'HAKEM CAMİASINDA GRUPLAŞMALAR VAR'



'Geçen sene de aynı oyunlar oynanıyordu. Bu sezon da 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapılıyor. Hakem diyor ki, orada orada orada var diyor, kart gösteriyor. Orada ver kartı. Hak gaspı yapıyor.



Hakem camiasında gruplaşmalar var. Bunlara para verilsin, katkı yapılsın diyen ilk kişi bendim. Geçimlerini rahat sağlasınlar, psikolojik olarak problem olmasın, okul taksidi, şu bu, maddi kaynaklarla değerlendirilsin. Onlar da mutlu maç yönetsin dedik. Rahmetli Hasan Doğan döneminde, kaç tanesini görevden uzalaştırdılar, yeni bir hakem kadrosu oluşturdular. Onlarla düzen iyi gitti. Şimdi gruplaşmalar var.'



'BU HAKEM, CÜNEYT ÇAKIR'IN TARAFI'



'Bu hakem Cüneyt Çakır'ın tarafı, biliyorum. Hangi hakemler, hangi maçlara beraber gidiyor biliyorum. MHK üyesi ile hakem tartışıyor ya, zincir de kaybolmuş artık. Altıncı, onuncu dakikada penaltı var. Kural ne diyor, penaltı verirsin, orta sahadaysa faul verirsin. Maçın kaderiyle oynuyorsun. Bu kulüp milyon eurolar harcıyor. Bu paraların harcanması, kazanılması işçin yapılan çalışmalar bir düdükle boşa gidiyor.'



'İLKOKUL TALEBESİ GİBİ CEZA VERİYORLAR'



'Diyorlar ki, ülkede beraberlik için sesinizi çıkarmayın. Siyasilere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkese sesleniyorum. Terör olayı gibi bu da, hakem terörü var. Bana ceza verseler ne olur, vermeseler ne olur. Olay bana ceza kesmekse, olay çözülecekse gelmeyeyim ben tribüne.



Cumhurbsaşkanını, başkanını tenkit edebiliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Federasyon, hakem bir şey söylediğiniz zaman, ilkokul talebesi gibi hemen ceza veriyorlar.'



'AYKUT HOCA KONUŞTU, YANLIŞ MI? DEĞİL!'



'Türk futbolu böyle gitmez kardeşim. Toparlamışlar federasyonu. Türk sporu nereye gidiyor ya, ne kadar para harcanıyor! Sayın Başbakan'ın maaşı 25 bin Tl. Federasyonda kaç kişi bu maaşı alıyor, açıklasınlar. Oturmuşlar oraya, çat çat.



Dün Aykut Kocaman konuştu, yanlış mı, değil. Ümit Özat konuşuyor, yanlış mı değil. Ya bir oturalım konuşalım. MHK Başkanı, bir başkanla oturuyor 4 saat yemek yiyor. 1 defa da değil, 2 defa. 1 kez bizle konuştu mu, yok! Konuştuğunuz zaman ceza. Basın yazdı, biz de ona göre yazı yazdık. Ya 32 numara hadiseyi yapıyor, sarıyı ona göstermiyor, başkasına gösteriyor. TV'de herkes 3 maymunu oynuyor. Dün Hoca söyledi. herkes kulak versin o sözlere.'



'SAYIN CUMHURBAŞKANI, SAYIN BAŞBAKAN, BU SPORA EL ATIN!'



'Türk futbolu 10 sene sonra da bu durumdan kurtulamaz. Almanya, Belçika, Macaristan hatırlayın. Ne yaptılar, çalıştılar. Ülkede seferberlik ilan ettiler. 5 sene, 10 sene sonra oyuncular yetişti. Almanya'da 150-200 oyunculuk havuz var. Biz de teknik direktör yok.



Ya başkanım ben, bir gün beni çağırmadılar federasyona. Çağır bütün başkanları. Herkes parayı yiyor, para peşinde. Devlete çağrı yapıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkaban, Sayın Spor Bakanı. Bu spora el atın. Bu kadar paralar harcanıyor, sonuç hiçbir şey yok. Ya böyle bir düzen olur mu!'



'BU SİSTEMLE, BU KAFAYLA BAŞARILI OLAMAZ'



'TRT'de biri çıkıyor, çok akıllı ya, Fenerbahçe 100 milyon dolardan fazla para alıyor diyor, 30 milyon dolar ya. Yarısı TL, yarısı dolar. Ayıp yani. Hiç kimse de gerçeklerle ilgili konuşma, çalışma yapmıyor. Penaltıyı vermedi, ikinci yarı herkese sarı kart gösterdi. Orada, orada, orada, al sana sarı kart gösterdi. Orada yaptıysa versene ya.



Türk Milli Takımı bu sistemle, bu kafayla başarılı olamaz. 30 tane oyuncu yok orada. Bizim yerli oyuncular, hepsi kendini çizginin üstünde zannediyor. Hiçbir tanesinde gelişme yok. Sorduğun, konuştuğun zaman, 'Ben iyi oynuyorum, ben böyleyim' diyor ya.'



'NE GİDEYİM KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTILARINA'



'Ben hapse girince Kulüpler Birliği'nden biri geldi mi, gelmedi. Ne gideyim toplantılarına.'



'HEP HATA VAR, HEP HATA VAR, HEP HATA VAR'



'Biz atağa çıkmışız, orta sahanın orada Adanalı yerde yatıyor. Sonra topu alıyor, bizimkilere atıyor. Böyle bir düzen yok ya. Bugün stadyum dolu olsa sahaya inerlerdi.



Devletin en üst kademelerine taşıyacağım, çalışıyorum. Birlik, beraberlik Türkiye için iyi, onun için konuşmuyoruz; ama hep hata var, hep hata var. Hep hata var. Menfaatleri var, para kazanıyorlar. Bildiklerini okuyor. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi! '



'HER GÜN TİYATRO'



'Her gün tiyatro oynarsın, başka bir şey olmaz. Sizin torunlarınızın da yapacağı başarı tesadüf olur. Devamlılık arz edemezsiniz. Her şeyi TL'ye çevirelim diyorlar. Bizden stat kirası alıyorlar, dolarla.



25 sene yabancı yasaklayalım, altyapıları organize edelim. Diyecekler bana absürt laf ediyor. Bir şeyler yapmak lazım. Beyler orada paraları alıyor, yiyorlar. 1 tane antrenör var. 1 tane antrenör var Adana'da, hem milli takımda hem orada. 1 tane adam yok mu onun yerine ya. Eğitmen yok. Devletin, federasyonun sorunu.'



'YENİ FEDERASYON SEÇİMİ YAPALIM! BU OPERASYONU YAPARSAK...'



'Federasyon bir şey yapmıyor, konuştu mu ceza. Federasyonu doldurmuşlar, ofisinde çalışan 2 tane avukat Tahkim'de, 2 tanesi Disiplin'de. Disiplin Başkanı da zaten yakın ilişkiler. Nasıl olacak bu iş! 14 sayfa savunma yazdım gönderdim. Artık yazılarımı herkese göndereceğim. Konuşmayın diyorlar, konuşmamak için her şeyi yapıyoruz. Ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var, düzelir diyoruz. Düzelecek bir şey yok.



Varsa çürük elma temizlensin, problem çözülecek. Hakemler kafalarında bir şeyle sahaya çıkıyorlar. Bugünkü hakem 2-2 bitsin diye her şeyi yaptı. Ne Adana atabilirdi, ne biz. Tüm kulüplere sesleniyorum, eğer hakem hatalarından şikayetçiyseniz, yeni federasyon seçimi yapalım. Onlar oradan gitmeyeceklerini anladıkları için bu hareket, bu tavır devam edecek. Biraraya gelirsek, operasyonu yaparsak gelen herkes dikkat eder.'



'Benim desteğe ihtiyacım yok, halledeceğim. Ben 3 Temmuz'u görmüş adamım. Hepimiz biraraya geleceğiz. Seçimse seçim. Yusuf Namoğlu gitmiş kalmış mesele değil, zihniyet önemli. Ya bu kalsın, gitsin öyle bir şeyim yok. Bu düşünce ve zihniyet ortadan kalksın.'



'GÖRMEMİŞ, HER TÜRLÜ BAHANE, TİYATRO'



'Bir de en kolayı, penaltıyı görmedim diyor. 4. hakem de söylüyor, görmemiş diyor. Her türlü bahane uydurulur. Tiyatro oynanıyor.'



2-3 takım hariç herkes zarar görecek. Onu söylüyoruz. Ben 2 puan kaybettik diye söylemiyorum.



Şikayetçiyim, mektup yazdım, 10 tane ismimle mektup yazdım. Yanlışları anlattım. Tüm federasyonlara yazdım. Tüm hakem hatalarını, Lig TV görünüleriyle attım. Yaptıklarını bütün kamuoyuna açıklayacağım. Sezon sonunda herkese eşit hataymış, böyle bir şey olabilir mi ya! Bu ülkede herkes tenkit ediliyor. Ben ediyorum. Sportif olarak ceza almam lazımmış, acayip acayip şeyler.'