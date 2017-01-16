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5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta heyecanı, yarın oynanacak Boluspor-Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor / 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:35
5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haftanın açılış maçında Boluspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Elazığspor deplasmanında üç puan için mücadele ederken, Fenerbahçe de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

17 OCAK SALI

12.00 Boluspor - Kayserispor

12.00 Anagold 24 Erzincanspor - Tuzlaspor

14.00 İnegölspor - Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor

17.45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor

19.45 Elazığspor - Galatasaray

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18 OCAK ÇARŞAMBA

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor

14.00 Gümüşhanespor - Trabzonspor

14.00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor

16.00 Göztepe - Sivasspor

18.00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor

20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

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19 OCAK PERŞEMBE

13.00 Kırklarelispor - Şanlıurfaspor

16.00 Gaziantepspor - Osmanlıspor

18.00 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği

20.00 Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor

Ziraat Türkiye Kupası


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