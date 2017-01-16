Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.



Haftanın açılış maçında Boluspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Elazığspor deplasmanında üç puan için mücadele ederken, Fenerbahçe de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:



17 OCAK SALI



12.00 Boluspor - Kayserispor



12.00 Anagold 24 Erzincanspor - Tuzlaspor



14.00 İnegölspor - Çaykur Rizespor



16.00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor



17.45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor



19.45 Elazığspor - Galatasaray



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18 OCAK ÇARŞAMBA



12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor



14.00 Gümüşhanespor - Trabzonspor



14.00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor



16.00 Göztepe - Sivasspor



18.00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor



20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe



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19 OCAK PERŞEMBE



13.00 Kırklarelispor - Şanlıurfaspor



16.00 Gaziantepspor - Osmanlıspor



18.00 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği



20.00 Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor



