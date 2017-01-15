Yeni stat için pasolig kuyruğu

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Antalyaspor konuk edecek Gaziantepspor, ilk kez yeni stadında, yeni transferleri ile birlikte görücüye çıkacak. Tarihi akşama tanıklık etmek isteyen taraftarlar, yeni transferleri de izlemek amacıyla passolig kartı satan mobil bilet gişeleri önünde, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.



Yapımı 3 yıl süren 37 bin kişi kapasiteli Gaziantep Arene stadında, saat 16.00’da oynanacak Gaziantepspor- Antalyaspor maçında takımın yanında olmak isteyen taraftarlar, yeni stadın hayırlı olmasını diledi.



Tarihi maçta galibiyet dileğinde bulunan taraftarlar, yeni stadın başarılı sonuçlarla da tarihin altın sayfalarında yer alması temennisinde bulundu.