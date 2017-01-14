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Sinan Engin: Demba Ba, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin Demba Ba'nın Beşiktaş'ta bedelsiz oynamak istediğini söyledi

Spor / 14 Ocak 2017 Cumartesi 23:11
Sinan Engin: Demba Ba, Beşiktaş'a gelmek istiyor
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Beyaz Futbol iki hafta aradan sonra ekranlara bomba gibi döndü. Yorumcu Sinan Engin canlı yayında şok bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ta transferi gündemde olan Demba Ba'nın siyah beyazlı kulübe gelmek istediğini ve bedelsiz oynamak istediğini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Engin şu ifadeleri kullandı;
Demba Ba Beşiktaş'a gelmek istiyor. Demba Şenol Güneş'e bağlı. Şenol Güneş isterse gelir. Beşiktaş santrfor bulamıyor. Santrfor transferi zor gibi. Beşiktaş taraftarı, transfer olmayacağına kendini alıştırsın. 

EKİCİ TRANSFERİ OLMAZ

Mehmet Ekici'nin çıkmaza giren Fenerbahçe transferiyle ilgili de bilgilere veren Engin '15 gün önce Fenerbahçeli bir yönetici 'Mehmet Ekici ile anlaştık' dedi. 7-8 gün sonra 'Beşiktaş araya girdi, iş bozuldu' dedi.Advocaat bile Mehmet Ekici'yi arayıp görüşmüş.Kupanın müzeden çalınma olayından sonra Trabzonspor taraftarı ayakta, Muharrem Usta Ekici'yi Fenerbahçe vermek istemiyor.Mehmet Ekici'nin bu saatten sonra Fenerbahçe'ye transfer olacağını düşünmüyorum.

Beyaz FutbolBeşiktaşSinan EnginDemba Ba


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