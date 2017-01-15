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Mitrovic kiralanacak mı?

Beşiktaş Kulübü, yeni transfer Matej Mitrovic’in kiralanma durumunun olmadığını duyurdu.

Spor / 15 Ocak 2017 Pazar 13:02
Mitrovic kiralanacak mı?

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic’in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic’in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.


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