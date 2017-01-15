Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.



Karşılaşmanın 16. dakikasında Josef de Souza ceza alanı içerisinde Didi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Serkan Çınar 'devam' kararı verdi.



23. dakikada Kadıköy buz kesti. Aatif Chahechouhe'nun kaybettiği topta Magaye Gueye, Volkan Demirel'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. Adanaspor bu golle mücadelede 1-0 öne geçti.



40. dakikada Skrtel'in sert şutu kaleci Itandje'den dönerken, topu önünde bulan Skrtel'in pasında Mehmet Topal sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.



44. dakikada Mehmet Topal sakatlanarak yerini yeni transfer Oleksandr Karavayev'e bıraktı.



45+1'de Adanaspor Roni'nin attığı golle mücadelede 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



63. dakiakda Aatif Chahechouhe yerini Salih Uçan'a bırakırken tribünler tarafından yuhalandı.



77. dakikada Martin Skrtel'ın şutunda, Vladimir Koman ceza sahası içinde topa eliyle müdahalede bulununca hakem Serkan Çınar beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gole çeviren Fernandao skoru 2-2'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.



Öte yandan Fenerbahçe girdiği bir çok gol pozisyonunda kaleci Itanje'yi geçemedi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve haftayı lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapattı. Adanaspor ise 11 puanla son sırada yer aldı.



FENERBAHÇE: 2 - ADANASPOR: 2 (40' Mehmet Topal, 78' Fernandao (penaltı) | 23' Magaye, 45+1' Roni)



STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19.00

YAYIN: BeIN Sports

SAKATLAR: Volkan Şen, Kjaer (Fenerbahçe)



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano, Yiğithan, İsmail, Salih, Alper, Karavaiev, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat



ADANASPOR: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye

YEDEKLER: Hayrullah, Viera, Emre, Tevfik, Ahmet Bahçıvan, Ahmet Dereli, Edgar

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin



Fenerbahçe'de Mehmet Topal şoku!