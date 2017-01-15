Fener'in yeni transferi İstanbul'da

Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye’ye gelen uçakta bulunan Anthony Bennett, bugün saat 07.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Anthony Bennett’i, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının yetkilileri karşıladı. Havalimanında, Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan Anthony Bennett, büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.



Bennett, “Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum” dedi.



OBRADOVIC’İ ÖVDÜ



Başantrenör Zeljko Obradovic’ten övgüyle bahseden Bennett, “Çok mükemmel bir koç olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim” diye konuştu.



Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini ifade eden yıldız oyuncu, “Oyunumu oynamaya çalışacağım. Sahayı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Büyük ve önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağım” ifadelerini kullandı.



