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Trabzonspor'un eski yöneticisi maç izlerken hayatını kaybetti!

Dün akşam oynanan ve Trabzonspor’un kazandığı Bursaspor karşılaşmasını İstanbul’da takip eden Hakan Karabacak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Spor / 14 Ocak 2017 Cumartesi 11:21
Trabzonspor'un eski yöneticisi maç izlerken hayatını kaybetti!

Dün akşam oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçını takip eden eski yönetici kalp krizi geçirerek hayatını kabetti.

Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Hakan Karabacak, İstanbul'da maçı takip ediyordu.

Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi.

Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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