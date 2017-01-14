Trabzonspor'un eski yöneticisi maç izlerken hayatını kaybetti!

Dün akşam oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçını takip eden eski yönetici kalp krizi geçirerek hayatını kabetti.



Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Hakan Karabacak, İstanbul'da maçı takip ediyordu.



Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi.



Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.