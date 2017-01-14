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Simon Kjaer'in durumu maç saati belli olacak!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde Adanaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de Simon Kjaer’in Adanaspor karşısında forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak.

Spor / 14 Ocak 2017 Cumartesi 14:07
Simon Kjaer'in durumu maç saati belli olacak!

Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde Adanaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor.

Moussa Sow'un Afrika Kupası'na gitmesinin ardından bir kötü haber de Simon Kjaer'den geldi. Danimarkalı futbolcunun dünkü antrenmana sağ ön üst adalesinde ağrı olduğu için katılmadığı belirtildi.

Başarılı savunma oyuncusunun tedavisine devam edildiği, Adanaspor karşılaşmasında sağlık heyetinin raporuna göre forma giyip giymeyeceği netleşecek.

FormaAfrikaKötü HaberAdanaspor


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