Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. Atiker Konyaspor'da Ali Çamdalı 71. dakikada peş peşe gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Bu sonucun ardında Galatasaray puanını 36 yaparak zirve takibini sürdürürken Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.



Sabri sürprizi! 5 yıl sonra...



Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştığı maçta gol atan Sabri Sarıoğlu tam 5 yıl aradan sonra gol attı.Son olarak Süper Lig'de 31 Mart 2012'deki Orduspor maçında gol atan Sarıoğlu, tam 5 yıl sonra gol atmış oldu. Sabri Sarıoğlu ayrıca Konyaspor’a karşı oynadığı son beş lig maçında bir gol atıp üç asist yaptı.



MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI



8. dakikada Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı kafayla penaltı noktası yakınında bulunan Bajic'e indirdi. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.



33. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Milosevic'in gönderdiği topa hareketlenen Skubic, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait bulunan Bajic'e indirdi. Topun gerisinde kalan Bajic, topa dokunamadı ve Galatasaray defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



42 bin kişilik Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Yaklaşık bin sarı kırmızılı taraftar takımını desteklemek için tribünleri doldururken yeşil beyazlı tribünlerde ise yaklaşık 25 bin yeşil beyazlı taraftar karşılaşmayı izledi.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.



FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ



Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Galatasaraylı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlarla takım oyuncularına destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncularda taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.



ŞEHİT POLİS SEKİN'İN OĞLU DA MAÇI İZLEDİ



Geçtiğimiz haftalarda İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin de Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izledi. Yönetimin davetlisi olarak Konya'ya gelen şehit polis Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin'e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi. Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı. Ardınhdan da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



MUSLERA KALEDE



Antalya kampında sol serçe parmağı kırılan ve yoğun bir tedaviye alınan tecrübeli file bekçisi Muslera, özel bir eldivenle deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı.



GALATASARAY'DA 3 KART CEZALISI



Galatasaray'da kart cezalısı olan Chedjeu, Bruma ve Yasin Öztekin kadroda yer alamadı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray, Koray, Cavanda ve Sinan Gümüş de kadroda yer almadı.



RODRİGUES VE AHMET ÇALIK YEDEK SOYUNDU



Sarı kırmızılı ekibin Yunanistan'ın POAK takımından 1,5 Milyon Euro'ya 3,5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Hollandalı Garry Rodrigues Atiker Konyaspor deplasmanında yedek olarak kadroda yer aldı. Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro ödenerek 4,5 yıllığına transfer edilen stoper Ahmet Çalık da yedek olarak soyundu.

