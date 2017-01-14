Levent Nazifoğlu'ndan Pato açıklaması

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Levent Nazifoğlu, 'Maçta üstün olan taraf bizdik. Rodrigues'in ilk maçında uyum sağlaması bizim için mutluluk verici. Bence güzel ve zevkli bir maç oldu. Galip geldiğimiz için de sevinçliyiz.' dedi.



Takımın eleştirilen isimlerinden Sabri Sarıoğlu'nun galibiyeti getiren golü atmasına sevindiğini aktaran Nazifoğlu, 'Hatırlarsınız Antalya kamp sırasında Sabri'den çok memnun olduğumu söylemiş ve taraftarlardan tepkiler almıştım. Bu maçta bu tercihten dolayı kazanamasaydık, yine hocanın üzerine gelirlerdi. Şimdi herhalde hocanın tercihinden dolayı spor yazarları gerekli taltifleri yaparlar.' ifadelerini kullandı.



PATO'YU KULÜBÜ VERMİYOR



Alexandre Pato ismi doğru değil. Kendisini arzu ediyorum ama şu an çok formda ve kulübü vermiyor



'PODOLSKİ BİZİM OYUNCUMUZ VE DEVAM EDİYOR'



Sarı-kırmızılı idareci, Çin'den teklif alan Lukas Podolski'nin durumuyla ilgili yöneltilen soru üzerine, 'Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'den gelen teklif artık bizi ilgilendirmiyor. Podolski bizim oyuncumuz ve devam ediyor. Podolski'nin ailesi Almanya'ya döndü. Bundan dolayı problemleri vardı. Podolski'yle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Karakterli bir isim.' şeklinde konuştu.



Podolski'nin takımda kalması durumunda transfer planlarının nasıl şekilleneceği konusunda Nazifoğlu, 'Transferimiz devam edecek fakat mevki konusunda konuşmak istemiyorum. Ne zaman geleceği belli değil. En az bir tane transfer olacak.' diye konuştu.



HAKEM KALKAVAN'A DESTEK



Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor'da kulüp başkanı Ahmet Şan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın hakem Mete Kalkavan'a yönelik tepkilerinin olduğunun aktarılması üzerine, şunları söyledi:



'Hakemin o kadar tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zor ve süratli bir maçtı. Her zaman söylüyorum, futbolcu itiraz etmeyecek. Bizim Sneijder de Kardemir Karabükspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Maçın ilk yarısı bittikten sonra gereksiz bir şekilde itiraz etti. Artık bu itirazları futbolcuların bırakması lazım. Hakemlerin, bizim takımda da olsa bu itirazları cezalandırması gerekiyor. Bu olaylar ancak böyle bitirilebilir. Bence hakemler böyle yapmaya devam etsinler.'



Öte yandan, el serçe parmağındaki kırığa rağmen sahadaki yerini alan Muslera'ya övgüde bulunan Nazifoğlu, 'Bütün futbolculara teşekkür ediyorum ama Muslera gerçekten aslan. Kırık parmakla oynadı. Yani o topu çıkarmasından başka, bayağı bir acılı iğnelerle sahaya çıktı. Gerçek bir aslan, onu çok seviyoruz.' diyerek sözlerini tamamladı.