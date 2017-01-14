Konyaspor Galatasaray maçı (Canlı Anlatım)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç 19:00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bajic, Milosevic, Rangelov

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Derdiyok

Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan.

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink



KONYASPOR 0 - 0 GALATASARAY





27'Mehmet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi.

26'Mehmet serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Galatasaray'da kaldı. Sonrasında gelişen atakta Sneijder Eren'e pasını aktaramadı.

25'Linnes Mehmet Uslu'ya faul yaptı. Konyaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

24'Ali Çamdalı serbest vuruşta topu rakip ceza sahasına gönderdi. Semih Kaya bu topu uzaklaştırdı.

24'Ömer Ali de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konyaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

23'Sabri sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

22'Sneijder ceza sahasındaki Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Serkan kalesini zamanında terk ederek Eren'den önce topu aldı.

21'Topla oynama oranları: Konyaspor %42 Galatasaray %58

20'Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Carole ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Serkan'da kaldı.

18'Gelişen Konyaspor atağında Mehmet sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top Linnes'ten geri döndü.

17'Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ali Turan Eren'den önce kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

16'Jagos Vukovic serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ali Çamdalı topu rakip ceza sahasına doğru gönderdi ancak Muslera kalesini terk ederek bu topu kontrol etti.

15'de Jong orta sahada Ali Çamdalı'ya faul yaptı. Konyaspor serbest vuruş kullanacak. Faulün ardından de Jong Mete Kalkavan'a uzun süre itiraz etti.

14'Linnes oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues kenarda ısınmaya başladı.

13'Linnes'in tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

12'Orta alanda Milosevic ile ikili mücadeleye giren Linnes yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

11'Gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Hakan Balta karşıladı.

10'Top bu dakikalarda Konyaspor'un hakimiyetinde. Yeşil - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

9'Konyasporlu futbolcular kendi yarı alanlarında pas yapıyor.

8'Konyaspor tehlikeli geldi. Milosevic'in ortasında Skubic kafayla topu Bajic'e indirdi. Bajic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

7'Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i topla buluşturdu. Eren kaleciyle karşı karşıya kalmıştı ancak pozisyon ofsayt.

6'İlk 5 dakikada Galatasaray Konyaspor'a göre daha etkili.

5'Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta kafalardan seken top kaleci Serkan'da kaldı.

4'Hava topu mücadelesinden Ali Turan Eren'e faul yaptı. Galatasaray rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

4'Selçuk ceza sahasına doğru hareketlenen Eren'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya çıktı.

3'Galatasaray gole yaklaştı. Gelişen atakta Carole'nin sol kanattan yaptığı ortada Josue'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

2'Bu kez Galatasaraylı futbolcular kendi yarı sahalarında paslaşıyor.

1'İlk dakikada Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

