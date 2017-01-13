Trabzon ikinci yarıya iyi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu.
Trabzonspor, 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Uğur Demirok, Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü attı.
Bursaspor 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. 2-1
İLK 11'LER
Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye