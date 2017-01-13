Tarihi karar! Süper Lig maçları...

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV'nin ismi bu gece itibari ile tarih oldu



13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişti.



SON YAYIN GECE BİTTİ



Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını bugün gerçekleştirdiler.



Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre; bu geceden itibaren Süper Lig maçları da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere şifresiz olacak.



Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle;



'Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak'



'Türk futbol maçlarını dünyaya izleteceğiz'



beIN MEDIA GROUP Başkan Vekili ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu: “Grubumuzun geçtiğimiz aylarda satın alma sürecini resmen tamamlamasının ardından, Digiturk'ün sektördeki lider konumunu güçlendirme, hizmet kalitesini ve müşteri odağını pekiştirme amacındayız. Bizim yönde en önemli husus Digiturk'ün güçlü içerik ve yayın kalitesini dünya standartlarına taşımak ve yenilikçi yaklaşımlar ile üyelerimize en zengin içeriği, en üstün teknoloji ile sunabilmek. beIN MEDIA GROUP'un küresel marka stratejisine uygun biçimde yenilenen kanal yüzlerimiz bizlere, Grubumuzun güçlü sinerjisini arkamıza alarak üyelerimize çok daha geniş yelpazede, benzersiz bir TV deneyimi sunabilme ve özellikle başta Süper Lig olmak üzere değerli yerel marka ve içeriklerimizi yurt dışı pazarlara açabilme yolunda geniş bir vizyon ve hareket alanı sağlayacak. Bu noktada Digiturk ve beIN MEDIA GROUP, kurumun marka değerini, içerik kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımak amacıyla güç birliği yapıyorlar diyebiliriz.”



Satın aldığı markalara yatırım yapmanın ve her zaman daha iyiyi hedeflemenin beIN'in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Al-Obaidly sözlerine şöyle devam etti; “Grubumuz inovasyon odaklı faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek. Digiturk olarak, alanında uzman kadroları ve uzun yıllara dayanan küresel tecrübesi ile dünyadaki trendleri yakından takip eden bir Grubun çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. beIN MEDIA GROUP'un en yeni üyesi olarak kanal markalarımızı ortak bir çizgide birleştiriyor; bu sinerjiden daha başarılı iş ve iletişim sonuçları elde edeceğimize inanıyoruz. Yenilenen stüdyolarımıza yaptığımız gerek görsel gerek teknoloji yatırımlarıyla da, izleyicilerimize en üst düzeyde bir TV deneyimi sunmayı hedefliyoruz. beIN olarak 5 kıta 40 ülkedeyiz. Türk futbol maçlarını dünyaya izleteceğiz.”

