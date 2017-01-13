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Mayweather, Conor McGregor'a meydan okudu

Dünyanın en zengin sporcusu olarak gösterilen Floyd Mayweather, karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'a maça çıkması için 15 milyon dolar teklif etti.

Spor / 13 Ocak 2017 Cuma 15:39
Mayweather, Conor McGregor'a meydan okudu

Yenilgisiz olarak ringlere veda eden ünlü boksör Floyd Mayweather, karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'a, kendisiyle ringe çıkması için 15 milyon dolar önerdi.

Floyd Mayweather, 5 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu kazanıp; 49 maçta yenilgi almadan emekli olduğu ringlere geri dönmek istiyor. Mayweather'ın karşılaşmak istediği kişiyse, UFC şampiyonu Conor McGregor'. 39 yaşındaki Mayweather, kendisiyle karşılaşması için, boks lisansı da bulunan McGregor'a 15 milyon dolar önerdi.



'BU DÖVÜŞ ÇOK KARLI OLABİLİR'

Dövüşün büyük bir gelir getireceğini düşünen Mayweather; 'Aslında yeniden ringe dönmek istemiyordum. Ancak ben bir iş adamıyım ve bu dövüş de çok karlı bir iş olabilir' dedi.

McGregor'un, kendisiyle dövüşmek için 100 milyon dolar istediği hatırlatılan Mayweather; 'Benim telefon numaram 100 milyon dolar değerinde. Mcgregor'a sadece maça çıkması için 15 milyon dolar vermeye hazırım. Dövüşten elde edilecek yayın gelirini nasıl paylaşacağımızı ise daha sonra konuşabiliriz' dedi.

Mayweather ile McGregor'un karşı karşıya gelmesi için, İrlandalı dövüşcünün bağlı bulunduğu UFC organizasyonunun da onayı gerekiyor.

Floyd MayweatherBoksBoksör


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