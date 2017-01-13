Galatasaray liderler arasında

19 Ağustos'ta Adanaspor-Bursaspor maçıyla başlayan Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı, 26 Aralık'ta Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle heyecanı kursağımızda kalacak şekilde tamamlandı. İlk yarıda Medipol Başakşehir güzel futboluyla 36 puan toplayarak liderliğini ilan etti. Türkiye'nin de başı çektiği birçok ülkede milyonlarca kişinin ilgisini çeken, futbolcu bonservislerinin el yaktığı, milyar dolarlık bilançolara sahip kulüplerin boy gösterdiği futbol endüstrisinin; finansal piyasaların derinleştiği ve küreselleştiği son yıllarda spor boyutunun yanında çarpıcı bir ekonomik boyutu da bulunuyor.



FENERBAHÇE 1 MİLYAR DEĞERİNDEKİ TEK KULÜP



Yerel piyasalara ilk bakışımızda, Medipol Başakşehir'in halen olmasa da 4 büyük kulübümüzün BIST'e kote olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştığını görüyoruz. Ayrıca yükümlülüklerin farklılaştırması boyutunda, Fenerbahçe'nin tahvil enstrümanını kullanması önemli bir aşama. Borsada 3 milyar TL'ye yakın toplam piyasa değeri bulunan kulüplerimiz arasında Fenerbahçe, 1 milyar TL'nin üzerinde değerlenen tek kulüp olarak da dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcının ilgisi en çok çeken kulübümüz ise ülkemizi yurtdışında da temsil eden Beşiktaş'ın hisseleri.Galatasaray hissesi %73,7 değerlendi



BIST denince akla gelen hisse fiyatları analizimizin temel noktasını oluşturuyor. İlk yarının gerçek liderini bulmak için 2016 yılının tümünü değil, 19 Ağustos – 26 Aralık tarihleri arasındaki değerleri göz önünde bulundurmayı değerli buluyoruz. Araştırmamız sonucunda, getiri bazında BIST Süper Ligi'nin ilk yarı lideri %73,7'lik kuvvetli getirisi ile Galatasaray olarak karşımıza çıkıyor.



AVRUPA'NIN BORSA FATİHİ DE GALATASARAY



Yıllarca ülkemizi yurt dışında başarılı şekilde temsil etmiş Galatasaray, Avrupa'daki borsalara kote olmuş diğer futbol takımları ile genişlettiğimiz 16 takımlık Şampiyonlar Ligi'nde de %73,7'lik getirisi ile ipi göğüslüyor. Kırınıma baktığımızda, Türkiye'deki takımların yurt dışındaki rakiplerine göre borsaya daha yatkın olduğunu görüyoruz. Bizim ardımızdan ise 3 büyük takımı ile Portekiz geliyor. İktisat literatürünü incelediğimizde, futbol kulüp hisselerinin borsada pek başarılı olamadıklarına dair hipotez kabul görmüş durumda. İngiltere'de halka açılan bazı takımların daha sonrasında kazanç elde etmeyip geri çekilmeleri de bu hipotezi doğrular nitelikte duruyor.



Ancak, Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Dortmund ile Lazio da yatırımcısına 4 aylık periyotta sundukları yüksek getirilerle bu hipoteze karşı pratikte ayak durmaya çalışıyorlar. Buradaki yüksek performansta, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilme kararı ile geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hak edilen paranın bu dönemde hesaba geçmesi önemli rol oynuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendilerine ilk 10'da yer bularak yatırımcısına ikinci yarı için ümit vermeye devam ediyorlar.



BORSA ŞAMPİYONLAR LİGİ



1. Galatasaray 73.70%2. Borussia Dortmund 26.44%3. Lazio 20.52%4. Juventus 7.12%5. Benfica 1.99%6. Fenerbahçe 0.70%7. Olympique Lyonnes 0.66%8. FX Porto 0.00%9. Beşiktaş -1.74%10. AS Roma -1.75%11. AFC Ajax -2.68%12. Sporting Lisbon -3.03%13. Celtic -3.54%14.Trabzonspor -10.76%15. Manchester United -11.04%16. Copenhagen -11.56%

