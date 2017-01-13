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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer

Fenerbahçe, 2013 NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett'le anlaşma sağladı. 23 yaşındaki basketbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Spor / 13 Ocak 2017 Cuma 10:59
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer

Fenerbahçe, 2013 NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett'i transfer etmeye çok yakın...

Uzun rotasyonunu genişletmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets ile yollarını ayıran Anthony Bennett ile anlaşma sağladı.

3.5 YILDA 4 TAKIMDA OYNADI

Ekpe Udoh ve Jan Vesely'nin yükünü hafifletmek isteyen sarı lacivertliler, 2013 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından 1 numarada seçilen Anthony Bennett ile anlaştı. 3.5 yıllık NBA kariyerine 4 takım sığdıran 23 yaşındaki basketbolcu, son olarak Brooklyn Nets'te oynadı.

2013 draftında 1.tur 1.sırada Cleveland Cavaliers tarafından seçilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Anthony Bennett, NBA draft tarihinin en büyük hayal kırıklığı yaratan '1' numarası olmuştu.



5 SAYI 3.4 RİBAUND ORTALAMASI

Sezon başında sözleşme imzaladığı Brooklyn'de 23 maçta forma giyen Bennett, ortalama 11.5 dakika sahada kalırken maç başına 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. NBA tarihinde 1 numaradan draft edilen ilk Kanadalı oyuncu olan 2.03 boyundaki Anthony Bennett'in Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülüyor.

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