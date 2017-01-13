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Bursaspor-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

Spor / 13 Ocak 2017 Cuma 20:11
Bursaspor-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor.
Trabzonspor, 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Uğur Demirok, Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü attı.

Bursaspor 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. 2-1

İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye

Olcay ŞahanTrabzonsporSpor Toto Süper LigBursasporSivok


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