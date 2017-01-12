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West Ham United'da Payet krizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Dimitri Payet'yi satmayacağını açıkladı.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 14:56
West Ham United'da Payet krizi

Yeni taşındığı Olimpiyat Stadı'nda tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, üst üste kazandığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes alsa da bu kez Fransız yıldızı Payet'nin takımdan ayrılmak istemesiyle kendisini yeni bir krizin içinde buldu.

Başkent temsilcisinin 10,7 milyon sterline Fransa'nın Olympique Marsilya ekibinden renklerine bağladığı Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic, 'En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik. Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil. Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Ülkesinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 gol atan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl şubat ayında Londra ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşme yenilemişti. Bilic, oyuncusunun milli takım formasıyla Arnavutluk karşısında attığı gol sonrasında yorumculuk yaptığı ITV kanalında sevincini masanın üzerine çıkarak yaşamıştı.

Premier Lig'de küme düşme hattının 7 puan üstünde yer alan West Ham United'da 18 lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Payet, geçen hafta Manchester City'ye 5-0 yenildikleri Federasyon Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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