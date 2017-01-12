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Trabzonspor'a maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Olcay Şahan’ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:22
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı

Bordo-mavili kulüp Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı kulübe 200 bin Euro ödeyecek. Trabzonspor Olcay Şahan'a 2016-2017 sezonu için 850 bin Euro, önümüzdeki 3 yıl için ise sezon başına 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Olcay Şahan transferinin bordo-mavili kulübe toplamda 6 milyon 150 bin Euro (25 milyon 410 bin TL) maliyeti olacak. 3,5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüp oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin Euro (24 milyon 600 bin TL) ödeyecek.


Beşiktaş'tan Trabzon'a transfer

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