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İşte Trabzonspor'un Olcay için ödeyeceği ücret

Beşiktaş, milli oyuncu Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transferini borsaya bildirdi.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:36
İşte Trabzonspor'un Olcay için ödeyeceği ücret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

OLCAY’A TEŞEKKÜR

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla da Olcay Şahan’a teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."

Olcay ŞahanTrabzonspor


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