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Hamzaoğlu'nun Trabzonspor'a şansı tutuyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı çıktığı 7 lig maçından 5’ini kazanmasını başardı.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:42
Hamzaoğlu'nun Trabzonspor'a şansı tutuyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun bordo-mavili ekibe karşı performansı dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor'un başında toplamda 7 kez Trabzonspor'a karşı sahaya çıkarken, bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmasını başardı. Bursaspor, geçtiğimiz sezon Hamza Hamzaoğlu idaresinde Bursa'da oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri 4-2 mağlup etmişti.

Hamzaoğlu ve Yanal eşit

Ayrıca Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ligde 5 kez karşılaşırken, taraflar ikişer kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ersun Yanal ise yeşil-beyazlı takıma karşı çıktığı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Teknik DirektörAkhisar BelediyesporHamza HamzaoğluErsun YanalBursaspor Teknik Direktörü


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