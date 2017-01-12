Gaziantep Arena açılıyor

Gaziantepspor'un yapımına 3 yıl önce başlanan Gaziantep Arena Stadı tamamlandı. Yeni stadın açılışı, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı ile yapılacak. Kırmızı-siyahlı kulüp resmi internet sitesinden Gaziantep Arena'nın Antalyaspor maçıyla açılacağını duyurdu.



Gaziantepspor kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Tüm Gazianteplilerin ve taraftarların özlemle beklediği Gaziantep Arena pazar günü açılıyor. Gaziantepspor'umuz, 33 bin kapasiteli yeni stadyumunun kapılarını Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Antalyaspor maçıyla açıyor.'



Gaziantepspor forması hediye



Gaziantep Arena'nın açılışına özel olarak Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin sponsorluğunda tüm taraftarlarımıza orijinal Gaziantepspor forması hediye edilecektir.



Arena'ya ücretsiz servis



Antalyaspor maçında tribünde olup takımına destek vermek isteyen taraftarlarımız için, Pazar günü saat 13.30'dan itibaren İstasyon Meydanından Gaziantep Arena Stadyumuna ücretsiz servisler kaldırılacak.



Ücretsiz Passolig kartı



18 Yaş altı taraftarlarımıza ve öğrencilerimize, Yönetim Kurulumuz tarafından bedeli Passolig'e ödenmiş olan Passolig Kartları ücretsiz olarak verilecektir. Passolig kartlarını ücretsiz olarak almak isteyen taraftarlarımız kimlik kartları ile Passolig gişelerine başvurmaları yeterlidir. Maç biletlerini Passolig Kartlarına yüklemek isteyen taraftarlarımızın gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden bilet yüklemesi yapmalarını önemle rica ederiz.



Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin belirli noktalarındaki reklam panoları Gaziantepspor'umuza tahsil edilmiş olup, açılış ve karşılaşma ile ilgili duyurular buralardan yapılacaktır.



Gaziantepspor'umuza gönül vermiş taraftarlarımız takımımıza destek olmak için pazar günü Gaziantep Arena Stadyumu'na bekliyoruz.'