FIFA dünya sıralamasını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.



FIFA'nın internet sitesinde açıklanan 2017 Ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçtiğimiz 2 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.



ÜST SIRALARDA DEĞİŞİM YOK



Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.



Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise 166. sırada kendilerine yer buldu.



Güney Amerika ülkesi Surinam, 22 basamak birden atlayarak 128. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Şubat 2017'de açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:





