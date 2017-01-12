Beyaz Gazete Ana Sayfa

FIFA dünya sıralamasını açıkladı

Milli Takımımız, FIFA'nın açıkladığı dünya sıralamasında 24. basamaktaki yerini korudu. Listenin zirvesinde Arjantin yer aldı.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 15:12
FIFA dünya sıralamasını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan 2017 Ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçtiğimiz 2 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

ÜST SIRALARDA DEĞİŞİM YOK

Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise 166. sırada kendilerine yer buldu.

Güney Amerika ülkesi Surinam, 22 basamak birden atlayarak 128. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Şubat 2017'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Dünya KupasıTürk Milli TakımıUluslararasıFinlandiya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar