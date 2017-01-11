Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fernando Torres transfer oluyor

Bir dönem dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Fernando Torres, İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etti.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:04
Fernando Torres transfer oluyor

Son günlerde adı Beşiktaş'la anılan Fernando Torres'in yeni adresi belli oldu.

İngiliz basını Atletico Madrid'in yollarını ayırma kararı aldığı İspanyol golcünün Newcastle United'dan gelen transfer teklifini kabul ettiğini açıkladı. Torres'in transferi için İspanyol teknik adam Benitez'in oyuncu ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşme sonrasında futbolcunun ikna olduğu ifade edildi.

2. LİGE GİDİYOR

Transferle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı aktarıldı. Fernando Torres transferde bir pürüz çıkmaması durumunda sezonun ikinci yarısını Championship'te geçirecek.

Newcastle United, İngiltere Championship'te 25 maçta topladığı 52 puanla ikinci sırada yer alıyor...


Fernando TorresAtletico MadridİngiltereNewcastle United


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar