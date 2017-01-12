Fenerbahçe'den çok sert açıklama

Video hakem uygulamasına bir an önce ligimizde başlanması gerektiği hususundaki kulüplerin ortak isteğine rağmen bir sonuç alınamadığının altını çizen Sarı-Lacivertli Kulüp Yönetimi, Yusuf Namoğlu'nun Fenerbahçe'ye yönelik bugün bazı gazetelerde yer alan sözlerinin ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacağını belirtti.



Fenerbahçe'den kamuoyuna yapılan duyuru şöyle:



'Bugün, bazı yazılı basın mecralarında, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kulübümüze yönelik birtakım yüzeysel varsayımlarını içeren demeçlerine tarafımızca tesadüf edilmiştir.

Bahse konu demeçlerin, sahibi tarafından yalanlanmadığından doğru olduğu varsayımıyla aşağıda yazılı açıklamanın yapılmasının mecburiyeti gerekmiştir. Öncelikle, ifade etmek isteriz ki, Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları bir MHK Başkanı'nın ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir yüzeyselliktedir. Taraflı tarafsız tüm spor yorumcuları, ligin ilk yarısında lig yarışının hakem hataları ile şekillendiğini, yapılan hakem hatalarının hata boyutunu aştığını, belli hakemlerin ligi dizayn ettiğini, bu hakemlerin futbol dünyasından uzaklaştırılmaması halinde hakemlik müessesine güvenin olamayacağını açıkça ifade etmiş ve bu görüşler üzerinden fikir birliğine varmıştır.



Buna karşın Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir.



Video hakem uygulamasına bir an önce ligimizde başlanması gerektiği hususundaki kulüplerin ortak isteğinden bile bir sonuç çıkaramayan Yusuf Namoğlu, ücretli danışman yabancı hakem hocaları ile günü kurtarma, oluşmuşu hiç olmamış gibi gösterme çabasındadır. Tarafımızdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ve bilgi içinde kendisine gönderilen yazımız ve ekleri ile ligin ilk yarısında hakemlerin müsabakalarımızda ve rakiplerimizin müsabakalarındaki kararları mukayeseli örnekler ile açıklanmış ve hakem performanslarının basit hata ile izah edilmeyecek ölçüde olduğu somut kanıtları ile gözler önüne serilmiştir. Buna karşın, Yusuf Namoğlu medyaya yansıyan açıklamalarında kulübümüz lehine verilmiş hatalı bir karar ile kulübümüz aleyhine verilen (sadece) bir kararın dengelenmiş olduğunu, bu şekilde lig yarışında hakem hatalarının dengeli bir dağılım içinde olduğu şeklinde akla zarar bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu vesile ile bir kere daha altını çizerek belirtmek isteriz ki, Fenerbahçe Spor Kulübü, aleyhine olan hakem hatalarının başka maçlarda lehine yapılan hakem hataları ile dengelenmesi gibi bir arayış içinde değildir ve bu anlayışı şiddetle reddetmektedir.

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