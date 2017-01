Gosso, Göztepe'nin kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Drogba'nın, dünya futbolu için çok önemli bir isim olduğunun altını çizen Gosso, 'Yaşı ilerlemiş olsa da Drogba çok büyük bir oyuncu. Çok önemli takımlarda forma giydi. Büyük bir tecrübeye sahip. Drogba, Galatasaray'a gelirse yine işini en iyi şekilde yapacağına ve Galatasaray'ın hedeflerine varmasında çok yardımcı olacağına inanıyorum. Eğer Drogba gelirse Galatasaray'ı şampiyon yapar. Drogba'ya her zaman çok güveniyorum.' ifadelerini kullandı.



Gosso, Didier Drogba ile iyi arkadaş olduklarını ve zaman zaman görüştüklerini de belirtti.



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, Drogba'nın da en önemli bir parçası olduğu 'Fildişi Sahili'nin altın jenerasyonu' denilen dönemde milli takımın beklenen başarılara ulaşamamasını, iyi bir takım olamamalarına bağladı.



Fildişi'nin şu anki milli takımının, kendi dönemlerinden daha başarılı olduğunu anlatan Jean Jacques Gosso, şöyle konuştu:



'Altın jenerasyonda çok iyi oyuncular vardı. İyi futbolcular olması her zaman iyi bir takım olacağınız anlamına gelmiyor. Bizden sonra gelen jenerasyon, daha başarılı oldu. Afrika Kupası'nı kazandı. Biz aynı başarıyı gösteremedik. Belki de tarih yazmak kaderimizde yoktu. Gerçek bir takım olmak için camia içinde çok iyi bir iletişim olması lazım. Bunu yakalayamazsanız isterseniz takımınızda 11 tane Messi olsun beklentileri karşılayamazsınız. Milli takımımızın, 2018 Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü orada takım ruhu var.'



- 'Tarihi bir şampiyonluk olacak'



Gosso, TFF 1. Lig'in zirvesinde bulunan Göztepe'de ise kariyerinin en mutlu dönemlerinden birini geçirdiğini aktardı.



'Takımımızın doğru yolda olduğuna inanıyorum.' diyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, yavaş yavaş hedefleri olan şampiyonluğa doğru ilerlediklerini iddia etti.



Kariyerinde daha önce ülkesinde bir şampiyonluk kazandığını hatırlatan Jean Jacques Gosso, 'Göztepe ile sezonu zirvede tamamlarsak, bu ülkem dışında kazandığım ilk şampiyonluk olacak. Göztepe'deki şampiyonluk çok daha büyük ve tarihi bir şampiyonluk olacak.' diye konuştu.



Hedefe varmak için her şeye sahip olduklarını vurgulayan Gosso, Göztepe taraftarı ile ilgili olarak ise 'Onlar hakkında söyleyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten harikalar. Bizi her zaman ve her yerde destekliyorlar. Onlara teşekkür ediyorum, onların sayesinde maçları kazanıyoruz. Ligin bundan sonraki kısmında da taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların dualarına, kalpten olan desteklerine çok ihtiyacımız var. Daha tünelin başındayız ve önümüzde şampiyonu belirleyecek maçlar var.' değerlendirmesinde bulundu.



- '1. Lig, Süper Lig'den çok daha zor'



Spor Toto Süper Lig'de Orduspor, İçel İdmanyurdu ve Gençlerbirliği formalarını da giyen deneyimli futbolcu, oyun anlayışları açısından iki ligin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi.



Süper Lig'i 'daha fazla futbol oynanan bir lig' olarak tanımlayan Gosso, 'Süper Lig teknik ve taktik anlayışın öne çıktığı bir lig. Birinci lig ise savaşçılığın, mücadelenin öne çıktığı bir lig. Kesinlikle 1. Lig, Süper Lig'den çok daha zor. Ama benim için pek farkı yok. Ben her yerde savaşçı bir oyuncuyum.' yorumunu yaptı.



Jean Jacques Gosso, Göztepe'ye transfer olarak çok doğru bir karar verdiğini sözlerine ekledi.