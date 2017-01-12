Beyaz Gazete Ana Sayfa

Chedjou'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da gönderilmesi planlanan Aurelien Chedjou, taraftarın Twitter'dan sorduğu "Bizimle misin?" sorusuna "Hazirana kadar kontratım var." diye cevap verdi.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:38
Chedjou'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözden çıkardığı, yönetim kurulunun da satışına onay verdiği Aurelien Chedjou geleceği ile ilgili açıklama yaptı. Senegalli savunma oyuncusu bir Galatasaray taraftarının, 'Bizimle misin?' sorusunu yanıt verdi.

Chedjou, 'Hala haziran ayına kadar kontratım var.' diyerek, İstanbul'da kalacağının sinyalini verdi.



2 YILDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray'ın, Fransız ekibi Lille'den 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Chedjou son iki sezonda ciddi bir düşüş yaşamış ve gözden düşmüştü.

Siyahi savunma oyuncusu son olarak Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle de defterden silinmişti. Chedjou ile bazı Arap kulüplerinin ilgilendiği ileri sürülmüş ancak Cim Bom'a resmi bir teklif gelmemişti.

Teknik DirektörTürkiye KupasıTuzlasporGalatasarayAur Lien Chedjou


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar