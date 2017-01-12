Beşiktaş'tan Trabzon'a transfer

Beşiktaş, KAP'A yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 200 bin euro fesih bedeli ödeyerek Olcay Şahan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı



Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.



5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.



Trabzonspor'a maliyeti açıklandı



