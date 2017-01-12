Ahmet Çalık Galatasaray'da!

Galatasaray, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Vitor Hugo, Vida ve Sakho gibi yıldız isimlerden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu bir diğer isim olan Ahmet Çalık transferini bitirdi.



Kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'la yapılan yoğun pazarlıklar sonucu 2.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı, 22 yaşındaki Ahmet Çalık'la ise 4.5 yıllık anlaşma sağlandı.



Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

