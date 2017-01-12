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17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor / 12 Ocak 2017 Perşembe 12:10
17. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

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15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

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16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

Çaykur RizesporAkhisar BelediyesporGaziantepsporKardemir KarabüksporGençlerbirliği


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