Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Ocak Cuma



20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



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14 Ocak Cumartesi



13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk



13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan



16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya



19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan



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15 Ocak Pazar



13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar



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16 Ocak Pazartesi



19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık



