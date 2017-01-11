Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe Müzesi'nden kupa çalarken yakalandı

Görgü tanıkları Halit Şahin'in camı kırdığı sırada 'Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz' diye bağırdığını söyledi. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.



BAŞIYLA CAMI KIRDI



Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan 'Kaç senedir bu kupayı bekliyoz' diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.







'TADİLAT VAR' TABELASI



Olaydan sonra müzenin girişine 'tadilat var' tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.



KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI



Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

