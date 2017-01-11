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Trabzonspor'da bir imza daha

Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
Trabzonspor'da bir imza daha

Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”


Trabzonspor


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