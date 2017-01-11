Trabzonspor'da bir imza daha

Trabzonspor eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Konuyla ilgili Trabzsonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



“Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.







Anlaşmaya göre oyuncuya;



2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret,



2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000. EURO garanti ücret ödenecektir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”





