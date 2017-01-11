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Namoğlu'ndan video hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yararlı olacağını söyledi.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 13:49
Namoğlu'ndan video hakem açıklaması

Namoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde hakem performanslarının dalgalanma gösterdiğini belirtti.

Hakem hatalarının görememekten kaynaklandığını aktaran Namoğlu, 'İlk yarıdaki hakem performansında dalgalanmalar oldu. Bazı haftalar çok iyiydi, bazı haftalar performans düşüktü. Bazı hatalar oldu. Bunların çoğu da görmeyle ilgili hatalar. Oyun kural bilgisi, yorum değil. Önünde olan bir olayı yanlış görmek şeklinde gerçekleşti. Bu pozisyonların olmaması için bu eğitimleri yaptık. İnşallah ikinci yarıda bu hatalar olmayacak.' diye konuştu.

VAR sisteminin yararlı olacağına değinen MHK Başkanı, şunları kaydetti:

'İtalya'ya giderek, Juventus-Atalanta maçında tatbiki gördük. Bana göre yanda televizyon olmadan, içeride duran, belli seviyedeki hakemin müdahale etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Son haftada yaşanan hatalar, video hakem olsaydı anında çözülmüş olacaktı. 2010'da Fransa-İrlanda maçında Thierry Henry'nin elle verdiği pas sonucunda İrlanda, Dünya Kupası'na gidemedi. Bunları anında çözecek bir sistem. Video Yardımcı Hakem bana göre yararlı.'

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