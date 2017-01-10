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Messi'nin heykeline saldırı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan yıldız futbolcunun heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 12:56
Messi'nin heykeline saldırı

İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin heykeli saldırıya uğradı.

Arjantin basınında yer alan haberde, başkent Buenos Aires'te bulunan Messi heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği bildirildi. Kafa ve kol kısmı zarar gören heykeli onarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Lionel Messi'nin heykelinin olduğu Buenos Aires'in 'Paseo de la Gloria' meydanında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta dört kez şampiyonluk yaşayan Manu Ginobili, Formula 1'i beş defa zirvede bitiren Juan Manuel Fangio ve bir grand slam zaferi elde eden Gabriela Sabatini'nin de arasında yer aldığı birçok Arjantinli ünlü sporcunun heykeli bulunuyor.

BarcelonaYıldız FutbolcuLionel Messi


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