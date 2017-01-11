Galatasaray'ın ısrarı sürüyor

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Çalık transferinde ısrarcı tavrını sürdürüyor.



2 milyon Avroluk teklifi kabul görmeyince, sarı -kırmızılılar rakamı 2.5 milyon Avro'ya çıkardı.



İki kulüp ödeme planı konusundaki pürüzleri çözmeye çalışıyor. Gençlerbirliği, bonservis bedelinin yarısının peşin ödenmesini isterken, Galatasaray ise ödemenin daha uzun vadede yapılmasını teklif etti.



İlerleyen günlerde iki kulüp tekrar biraraya gelerek, transferi netleştirmeyi planlıyor.





