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Emre Belözoğlu: O terbiyesizliğin hesabını soracağım

Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu Trabzonspor taraftarını kızdıracal açıklamalarda bulundu.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 02:29
Emre Belözoğlu: O terbiyesizliğin hesabını soracağım

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'a konuşan Emre Belözoğlu, 2012 yılında Süper Final'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçınd bordo mavili futbolcu Zokora ile yaşadığı gerginlikle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 

O TERBİYESİZLİĞİN HESABINI MAHŞERDE SORACAĞIM

- Trabzonspor ile oynadığınız bir maçta Zokora ile aranızda yaşananlar için ne diyeceksin?

Trabzonspor taraftarının yaptığı terbiyesizliğin hesabını mahşerde soracağım. Ama Trabzon’u çok severim. Zokora olayı yüzünden mi oldu? O bana, ben ona küfrettik. Sonra sarıldık. Ardından içeride ona istediklerini söylettiler. Çok seviyorlarsa Zokora’yı çağırsınlar şimdi hoca yapsınlar.

Emre BelözoğluTrabzonsporSüper FinalZokora


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