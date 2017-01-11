Emre Belözoğlu: O terbiyesizliğin hesabını soracağım

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'a konuşan Emre Belözoğlu, 2012 yılında Süper Final'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçınd bordo mavili futbolcu Zokora ile yaşadığı gerginlikle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



O TERBİYESİZLİĞİN HESABINI MAHŞERDE SORACAĞIM



- Trabzonspor ile oynadığınız bir maçta Zokora ile aranızda yaşananlar için ne diyeceksin?



Trabzonspor taraftarının yaptığı terbiyesizliğin hesabını mahşerde soracağım. Ama Trabzon’u çok severim. Zokora olayı yüzünden mi oldu? O bana, ben ona küfrettik. Sonra sarıldık. Ardından içeride ona istediklerini söylettiler. Çok seviyorlarsa Zokora’yı çağırsınlar şimdi hoca yapsınlar.