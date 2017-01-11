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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı.

Kabulde, TBF Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.

CumhurbaşkanıGençlik ve Spor BakanıTürkiye Basketbol FederasyonuHidayet TürkoğluRecep Tayyip Erdoğan


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