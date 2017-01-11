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A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu

Ayyıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile hazırlık maçı yapacak.

Spor / 11 Ocak 2017 Çarşamba 14:37
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.

A Milli Takım, daha önce Moldova ile yaptığı 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.

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